Wer hat Vorfall am Saalplatz am 7. Januar miterlebt? Die Polizei bittet um Hinweise.

An den Treppen am Saalplatz wurde das Kind von einem Fremden angesprochen und festgehalten.

Bernburg/MZ/KT. - Rund zwei Wochen nach dem Vorfall auf dem Saalplatz, bei dem ein elfjähriges Kind von einem fremden Mann angesprochen und aufgefordert wurde, mit ihm mitzugehen, sucht die Polizei weiter fieberhaft nach Zeugen. Sechs Passanten waren dem rufenden Kind zu Hilfe geeilt. Die Polizei hatte den Vorfall jedoch erst am vergangenen Freitag öffentlich gemacht. Bis Montag hatte sich nach Angaben von Polizeisprecher Marco Kopitz jedoch noch keiner der Zeugen gemeldet.

Doch die Hoffnung ist vor allem bei der betroffenen Familie groß, dass der Vorfall aufgeklärt und der Mann zur Rechenschaft gezogen werden kann. Dieser hatte am Dienstag, 7. Januar, das Kind 13.30 Uhr am Saalplatz, auf Höhe der kleinen Treppe kurz vor dem Übergang zur Fußgängerbrücke in Richtung Talstadt, angesprochen, ihm sogar ein Fahrrad angeboten, wenn es mit ihm mitkomme. Daraufhin rief das Kind „Feuer“ und „Hilfe“ und mehrere Passanten eilten hinzu. Der unbekannte Mann entfernte sich laut Polizei daraufhin schnell. Er war etwa 60 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Der Unbekannte hatte kurze, hellgraue Haare und dunkle Augen. Die Haut war sonnengebräunt. Bekleidet war er mit einer blauen Jogginghose und einer braunen Lederjacke mit Kapuze.

Zeugen können sich telefonisch an folgende Nummer wenden: 03471/3790.