Einst verkehrten in Neugattersleben und Nienburg regelmäßig Züge. Warum in Neugattersleben keine Gäste mehr zusteigen können und es in Nienburg kein Bahnhofsgebäude mehr gibt. Dafür gibt es genug Geschichten davon zu erzählen.

Neugattersleben/Nienburg/MZ. - Mit Blick auf die Preisanzeigen an den Tankstellen würden auch die Einwohner der kleineren Gemeinden bei uns im Salzlandkreis gerne auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Doch oft seien Busverbindungen unpraktisch, Züge fahren nur noch in den wenigsten Orten. So auch in Neugattersleben. Den Bahnhof gibt es noch. Doch dieser hat sich in den vergangenen Jahren zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort – entwickelt.