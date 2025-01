Was im vergangenen Jahr Premiere hatte, setzten die Kameraden und der Förderverein in diesem Jahr fort.

Könnern/MZ. - Das Wetter passte. Das Thermometer zeigte gerade 0 Grad an. Am Horizont verschwand die Sonne in leuchtenden Farben. Ideale Voraussetzungen, um den Abend gemeinsam mit Bekannten Freunden und in gemütlicher Runde zu verbringen. Die Feuerwehr Könnern hatte am späten Freitagnachmittag zum Winterglühen eingeladen.