Feuer bricht in Treppenhaus am Markt in Bernburg aus

Völlig verqualmt: Das Treppenhaus am Markt in der Talstadt nach dem Brand.

Bernburg/MZ/KT. - Einsatzreich sind die Retter der Feuerwehr Bernburg in die neue Woche gestartet. Wie es aus der Wehr hieß, wurden die Löschkräfte zunächst am Sonntagabend gegen 22 Uhr in die Wettiner Straße gerufen. Dort sollte ein Auto brennen. Doch das bestätigte sich nicht. Stattdessen brannten Kunststoffüberreste auf der Straße. Das Feuer konnte dementsprechend schnell gelöscht werden.

Am Montagmorgen gegen 4 Uhr schrillte der Alarm ein weiteres Mal los. Diesmal kam der Notruf vom Markt in der Talstadt. Dort brannte es in einem noch im Bau befindlichen Treppenaufgang, der über einen Hinterhof frei zugänglich war. Anwohner hatten bereits selbst mit Löschen begonnen und so einen Übergriff der Flammen auf die Treppe verhindern können. Unter Atemschutz betraten die Löschkräfte den Flur. Mit einem Ventilator wurde der starke Rauch aus dem Treppenhaus befördert. Zusätzlich dazu wurde der benachbarte Raum, in dem Baumaterialien lagerten zur Sicherheit mit Schaum bedeckt, um ein weiteres Aufflammen des Feuers zu verhindern.