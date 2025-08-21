Keiner Schuld bewusst Mann sitzt mit Waffe auf Bank in Domnitz und feuert Schüsse ab

Wegen eines Mannes, der mit einer Schusswaffe auf einer Bank saß und daraus Schüsse abgab, wurde die Polizei in Domnitz alarmiert.

Mann sitzt mit Waffe auf Bank in Domnitz und feuert Schüsse ab

Wegen eines Mannes mit einer Schreckschusswaffe wurde die Polizei in Domnitz alarmiert.

Domnitz. – Einen Mann, der mit einer Schusswaffe auf einer Bank saß und Schüsse abfeuerte, haben Zeugen am frühen Mittwochabend in Domnitz (Saalekreis) gemeldet, teilt die Polizei mit.

Als die Polizei antraf, sei die Person nicht mehr vor Ort gewesen. Allerdings habe die Polizei mit den Zeugen Munitionshülsen einer Schreckschusswaffe gefunden.

Der mutmaßliche Schütze konnte kurz darauf angetroffen werden, so die Polizei weiter. Allerdings sei sich dieser seines Vergehens nicht bewusst gewesen.

Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.