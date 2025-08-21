Aus dem Kultursommer ist in Merseburg der „Sommer in der Sixti“ geworden. Die Stadt arbeitet dabei mit Bündnissen, Mehrgenerationhaus und Vereinen zusammen. Das erwartet die Besucher an den drei Tagen in der Kirchenruine.

Das erwartet Besucher beim „Sommer in der Sixti“ in Merseburg

Merseburg/MZ. - Der Kultursommer war lange Zeit in Merseburg eine Marke. Der „Sommer in der Sixti“ sei nun dessen Fortsetzung, erklärt Kulturamtsleiter Martin Wolter, die Idee hinter dem auf das kommende Wochenende verdichteten Format in der namensgebenden Kirchenruine am Rande der Innenstadt. Das Programm stellt die Stadt nicht allein auf die Beine. Mit an Bord sind zahlreiche Vereine, das Mehrgenerationenhaus und das Bündnis „Merseburg für Vielfalt und Zivilcourage“.