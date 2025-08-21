Der Sportverein SV Germania im Falkensteiner Ortsteil Meisdorf feiert Neustart im Nachwuchstraining und ist vom Erfolg selbst einigermaßen überrascht.

Die Kickerzwerge Meisdorf mit ihren Trainern Uwe Kaulwell (2.v.l.) und Marcel Heymann (r.) sowie Katrin Gebhardt von der Allianz Generalvertretung, die die neuen Trainingsanzüge spendierte.

Meisdorf/MZ. - „Geht gleich los“, besänftigt Uwe Kaulwell die Kinder, die um ihn herumwuseln und endlich anfangen wollen. Jeden Freitag treffen sie sich auf dem Fußballplatz des SV Germania Meisdorf, dann ist Training. Vor einem Jahr hätte niemand erwartet, dass die Kindermannschaft des Vereins einmal auf fast 30 Mädchen und Jungen wachsen würde.