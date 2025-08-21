Auf der L169 zwischen Gröbers und Rabutz nahe der A14 hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben.

Todesfahrt auf der L169 bei Gröbers: Pkw überschlägt sich und fängt Feuer

Die L169 zwischen Gröbers und Rabutz ist derzeit wegen eines Unfalls gesperrt.

Gröbers. – Auf der L169 zwischen der A14 und Rabutz hat es einen Unfall gegeben, bei dem ein Mensch gestorben ist, teilt die Polizei mit.

Demnach war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen Baum. Der Pkw habe sich mehrfach überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben.

Autofahrer überlebt Unfall auf der L169 nicht

Unmittelbar danach habe das Fahrzeug Feuer gefangen. Der Fahrer wurde durch die Kollision eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, so die Polizei weiter. Die Identität des Fahrers sei noch unklar.

Durch die Lösch- und Bergungsarbeiten war die Landesstraße 169 zwischen Gröbers und Rabutz bis circa 12.30 Uhr voll gesperrt. Vor Ort sei zudem das polizeiliche Kriseninterventionsteam zur Betreuung von Zeugen und Ersthelfern eingesetzt worden.