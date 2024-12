Ein junger Boxer bleibt in Aschersleben Weltmeister, am Bahnhof in Sachsendorf wird nicht nur das alte Stellwerk abgerissen, in der alten Fleischerei von Gerlebogk wächst jetzt junger Hanf: Im Ticker von Montag, 9. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 9. Dezember 2024.

Das ist neu am Montag:

8.16 Uhr: Das ehemalige Hotel am Sperlingsberg in Staßfurt wird saniert.

Das ehemalige Hotel am Sperlingsberg wird derzeit saniert. Im Erdgeschoss soll Gastronomie einziehen. (Foto: Enrico Joo)

Was der neue Besitzer Paulo Alves Francisco mit dem ehemaligen Hotel am Sperlingsberg in Staßfurt plant, erklären wir Ihnen hier.

Vernieselter Advent in Schönebeck

7.24 Uhr: Im Kurpark und im Schönebecker Industrie- und Kunstmuseum (Imuset) lockten am Wochenende weihnachtliche Veranstaltungen.

Mit einem wärmenden Glühwein trotzten Hajo und Renate Beck und ihre Freunde dem unangenehmen Wetter am Sonnabend. Beim Weihnachtsmarkt des Imuset verkauften sie handgefertigte Keramikkunst. (Foto: Paul Schulz)

Nur das Wetter wollte nicht so recht mitspielen. Wie dennoch Adventsstimmung aufkam, lesen Sie hier.

Im Ballhaus: Julian Vogel bleibt Weltmeister

6.47 Uhr: Julian Vogel bleibt WBO-Junioren-Weltmeister. 1.800 Zuschauer verfolgen den Kampf des Boxlokalmatadors aus Aschersleben im Ballhaus.

John Bielenberg (links) muss einiges einstecken. Julian Vogel besiegt ihn in der achten Runde. (Fotos: Frank Gehrmann)

Was sie an diesem Boxabend dort erlebt haben, lesen Sie hier.

Abriss am Bahnhof in Sachsendorf

6.26 Uhr: Am Sachsendorfer Bahnhof wurde das alte Stellwerk abgerissen, weil es schon lange nicht mehr gebraucht wird.

Wo der blaue Bagger steht, befand sich das Stellwerk Sachsendorf. (Foto: Thomas Linßner)

Welche Abbrüche von Gebäuden es im kommenden Jahr noch geben soll, erklären wir Ihnen hier.

Hanf aus Gerlebogks früherer Fleischerei

6.19 Uhr: KGB baut in Gerlebogk Hanf an: In der ehemaligen Fleischerei des Dorfes zieht der Cannabis Social Club Köthen-Gerlebogk-Bernburg seit Samstag Hanfpflanzen.

Christopher Reckrühm, Vorsitzender des Cannabis Social Clubs Köthen-Gerlebogk-Bernburg (KGB), mit Cannabis-Mutterpflanzen, die seit Samstag in der ehemaligen Gerlebogker Landfleischerei heranwachsen. (Foto: Torsten Adam)

Wie der Vereinschef Christopher Reckrühm zu dieser Immobilie gekommen ist, erzählen wir Ihnen hier.

Egeln wartet weiter auf Sanierung von Brücken

5.54 Uhr: Die Sanierung von Brücken in Egeln ist lange überfällig. Es geht um die beiden Übergänge, für die der Salzlandkreis verantwortlich ist.

Die Brücke über den Schäfergraben in Egeln ist schon seit zehn Jahren nur noch eingeschränkt befahrbar. Für die Sanierung ist der Kreis verantwortlich. (Foto: René Kiel)

Die sind aufgrund ihres schlechten Zustandes seit mehr als zehn Jahren nur noch eingeschränkt befahrbar. Das stößt in der Stadt auf Kritik.