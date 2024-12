In mehreren Ortsteilen der Stadt Aschersleben und der Stadt Seeland fanden am Wochenende Weihnachtsmärkte statt. Und trotz Regens sind viele Gäste gekommen.

Weihnachtliches in Schadeleben, Nachterstedt, Mehringen, Freckleben und Groß Schierstedt.

In Nachterstedt wird der Weihnachtsmarkt traditionell mit den „Blechpustern“ eröffnet.

Aschersleben/Seeland/MZ - Was für ein Adventswochenende! Gleich in mehreren Ortsteilen der Stadt Aschersleben und der Stadt Seeland fanden besinnliche Weihnachtsmärkte statt. Trotz des teilweise starken Regens haben sich Besucher und Veranstalter nicht unterkriegen lassen.

Den schmackhaften Glühwein gibt es in Mehringen aus den Mehringen-Tassen. Unter den Zelten bleiben die Gäste trocken. (Foto: Frank Gehrmann)

Denn Glühwein und Bratwurst schmecken auch bei Schmuddelwetter. Auf der Burg Freckleben haben sich die meisten Weihnachtsmarktbesucher in die Festscheune zurückgezogen, um bei einer dampfenden Tasse Kaffee und selbstgebackenen Kuchen den Lichter- und Baumschmuck zu bestaunen.

Hübsche Dekoartikel gibt es in Freckleben von Monika März aus Morungen bei Sangerhausen. (Foto: Frank Gehrmann)

Krankheitsbedingt haben die Chöre des Ortes ihre Auftritte in Freckleben absagen müssen. „Glücklicherweise haben sich spontan die Aschersleber Turmbläser bereit erklärt, weihnachtliche Musik zu spielen“, sagt Uschi Patzelt vom Heimatverein Freckleben dankbar. In den kleinen Holzbüdchen vor der Festscheune verkaufen die Damen der Frauensportgruppe Freckleben Glühwein, Würste und Co.

Nea von der Kita „Wipperstrolche“ singt beim Eröffnungsprogramm in Groß Schierstedt mit. (Foto: Frank Gehrmann)

Auch in Groß Schierstedt weicht man in den Festsaal aus. Stefan Jorde vom Heimatverein des Ortes sieht’s mit dem Wetter eh gelassen: „Wir feiern heute zusammen. Vom schlechten Wetter lassen wir uns die Stimmung nicht verderben.“

Tolles Programm: In Mehringen singen die Kinder in der Kirche. (Foto: Frank Gehrmann)

Auch eine kleine Tradition wird in diesem Jahr weitergeführt: Die Groß Schierstedter Sammeltasse – Edition 2024 – wird offiziell präsentiert und auch verkauft. „Davon gibt es jedes Jahr nur 144 Stück. Man muss also schnell sein“, rät er. Seit fünf Jahren gibt es die Sammeltassen. „Wir haben abwechselnd ein historisches und ein aktuelles Motiv“, erzählt er. Die 2024er-Tasse zeigt eine Luftaufnahme der Ortschaft.

In Schadeleben verteilt der Weihnachtsmann, der mit dem Einsatzwagen der Feuerwehr angereist ist, kleine Geschenke. (Foto: Frank Gehrmann)

Im Seeland-Ortsteil Schadeleben sind die kleinen Gäste aus dem Häuschen, als der Weihnachtsmann in Sicht ist. Und er kommt nicht mit dem Schlitten, sondern mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. „Hat er einen Sack dabei?“, fragt ein Kind ganz aufgeregt. Und klar: Den Jutesack mit kleinen Geschenken hat der Bärtige über seine Schulter geworfen.