Aschersleben soll eine Prioritätenliste für Investitionen in Ascherslebener Bildungseinrichtungen erarbeiten. Daraus soll sich eine konkrete Investitionsplanung ab 2026 ergeben.

Prioritätenliste soll zeigen, wo an Ascherslebener Schulen investiert werden muss

Die Stadt Aschersleben soll eine Prioritätenliste für Investitionen in den Schulen erarbeiten. Die Grundschule Staßfurter Höhe könnte dabei ganz oben landen.

Aschersleben/MZ - Ein nach Regen schlammiger Schulhof und im Sommer bis zu 30 Grad im Schulgebäude sind häufig Alltag an der Grundschule Staßfurter Höhe in Aschersleben. Einen Antrag der AfD/Bafa-Fraktion, den Zustand mit einer Schulhofpflasterung und Sonnenschutzmaßnahmen bzw. Klimaanlage zu verbessern, hat der Stadtrat auf Vorschlag der CDU/FDP-Fraktion zur Beratung in den Bildungsausschuss überwiesen.