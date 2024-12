Bernburg/MZ. - Im Einwohnermeldeamt den Umzug an eine andere Adresse anmelden oder den Reisepass neu beantragen, einen Beratungstermin in der Wohngeldstelle buchen oder die Trauung beim Standesamt in die Wege leiten - das alles wird ab dem kommenden Jahr in Bernburg auch online möglich sein. Im Januar soll die Terminbuchung per Mausklick starten.

