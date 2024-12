In ehemaliger Fleischerei des Dorfes zieht der Cannabis Social Club Köthen-Gerlebogk-Bernburg seit Samstag Hanfpflanzen. Wie Vereinschef Christopher Reckrühm zu dieser Immobilie gekommen ist.

KGB baut in Gerlebogk Hanf an

Christopher Reckrühm, Vorsitzender des Cannabis Social Clubs Köthen-Gerlebogk-Bernburg (KGB), mit Cannabis-Mutterpflanzen, die seit Samstag in der ehemaligen Gerlebogker Landfleischerei heranwachsen.

Gerlebogk/MZ. - Cannabispflanzen statt Schweinehälften: Die ehemalige Landfleischerei in Gerlebogk wird zu einem Zentrum des Hanfanbaus in der Region. Christopher Reckrühm aus Köthen hat die seit sechs Jahren ungenutzte Immobilie von seiner Großtante erworben. Gerolf Wiebach, der im Vorjahr starb, hatte hier an der Lindenstraße bis 2018 Wurst- und Fleischwaren hergestellt und den Handwerksbetrieb dann altersbedingt aufgegeben. Nun revitalisiert sein 33 Jahre alter Großneffe das Grundstück, gemeinsam mit Mitstreitern des im Sommer gegründeten Cannabis Social Clubs Köthen-Gerlebogk-Bernburg (KGB).