Neue Pläne für das alte Kino in Nienburg, Barby nimmt Abschied von einem streitbaren Geist, in Staßfurt zeigen sich die Ergebnisse einer Schreibwerkstatt zu den Landesliteraturtagen: Im Ticker von Freitag, 6. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 5. Dezember 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 6. Dezember 2024.

Das ist neu am Freitag:

8.14 Uhr: In der Nacht zu Karfreitag 2023 stirbt eine 16-Jährige bei einem Verkehrsunfall bei Winningen.

Jetzt sollte vor dem Amtsgericht Aschersleben der Prozess gegen den mutmaßlichen Verursacher beginnen. Warum die Verhandlung gegen den Fahrer ausgesetzt wird, erfahren Sie hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Vandalismus: Jugendliche verwüsten Tiefgarage

7.28 Uhr: Jugendliche haben die Tiefgarage in Bernburg verwüstet. Die Polizei ermittelt nach zwei Vorfällen am Wochenende nun auch wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Die Fahrspur im Parkhaus wurde komplett vermüllt. (Foto: BFG)

Was bisher bekannt ist, berichten wir Ihnen hier.

Mit dem Weihnachtsmann an Nikolaus zu Abend essen

6.55 Uhr: Am heutigen Freitag bietet sich eine der wenigen Gelegenheiten, mit dem Weihnachtsmann zu Abend zu essen.

Ab 18 Uhr kann man im Grauen Hof dinieren, dabei den Geschichten des Alten lauschen und anschließend gemeinsam mit ihm durch die Stadt stapfen.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, unter 03473/84 09 440 oder per Mail an [email protected].

Was wird aus Nienburgs altem Kino?

6.28 Uhr: Neues Leben für das alte Kino? Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Nienburg stimmt mehrheitlich für die Beantragung von Fördermitteln für die Sanierung und den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes.

So sieht das alte Kino in Nienburg aktuell aus. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was genau geplant ist, erfahren Sie hier.

Gerhard Wahl: Ein streitbarer Geist

6.14 Uhr: Am 24. November 2024 starb Gerhard Wahl im Alter von 88 Jahren. Der gebürtige Spremberger war Lebensmittelchemiker, Stadtrat in Barby und Gründer des bekannten Studio-Ensembles.

Glücklicherweise schrieb Gerhard Wahl seine Lebenserinnerungen noch beizeiten auf. Sie sind ein Stück deutsch-deutscher Zeitgeschichte. Der Wahl-Barbyer starb am 24. November. (Archivfoto: Thomas Linßner)

Den Nachruf auf einen streitbaren Geist aus Berlin lesen Sie hier.

Aus der Schreibwerkstatt wird eine Broschüre

5.46 Uhr: Die Landesliteraturtage im Salzlandkreis sind zwar schon einige Zeit vorbei, doch jetzt haben die Teilnehmer der Schreibwerkstatt, die sich zu den Landesliteraturtagen 2023 neu gesucht und gefunden hatten, eine neue Broschüre vorgelegt.

Christian Alberter, einer der Autoren, die sich an den Landesliteraturtagen beteiligt haben. (Foto: Stephan Czuratis)

Damit präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Arbeit. Und der Landrat hat auch etwas geschrieben dafür - ein Vorwort.