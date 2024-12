Vom Alkohol enthemmt hat ein 53-Jähriger in Bernburg das Vertrauensverhältnis zu seinem Opfer schamlos ausgenutzt. Weshalb der Mann sein Schweigen im Prozess vor dem Amtsgericht Bernburg am Ende doch noch bricht.

Wegen sexuellen Übergriffs im Schlaf in Bernburg vor Gericht

Bernburg/mz. - Sie haben gemeinsam in einem Haus in Bernburg gewohnt, die junge Frau als Untermieterin des Eigentümers, der zu ihrem Peiniger wurde. Doch der 53-jährige Maurer, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt, nutzte das Vertrauensverhältnis schamlos aus.