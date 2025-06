Der Merseburger Kardiologe Dawood Wahidi erklärt, welche Rolle erhöhte LDL-Cholesterinwerte im Blut für Herzinfarkte und Schlaganfälle spielen, wie Patienten damit umgehen können und was das Basedow-Klinikum mit der Initiative „Merseburg auf Ziel“ erreichen will.

Merseburg/MZ. - „Merseburg auf Ziel“, so hat Dawood Wahidi eine im Vorjahr gestartete Offensive zur Senkung des Risikos von Herzinfarkten und Schlaganfällen genannt. Der Chefarzt der Kardiologie am Basedow-Klinikum will eine systematische Überwachung und Senkung des LDL-Cholesterinwerts bei Patienten erreichen. Mit einer Konferenz am Mittwoch will er auch die Hausärzte ins Boot holen. Im Gespräch mit Robert Briest erklärt Wahidi, wieso der Fettwert im Blut als Risikoindikator für Herzerkrankungen dient und was Betroffene tun können.