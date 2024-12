Neues Leben für altes Kino in Nienburg?

So sieht das alte Kino in Nienburg aktuell aus.

Nienburg/Mz. - Aus dem Stadtbild ist es nicht mehr wegzudenken. Und nun rückt es wieder in den Fokus: das alte Kino in Nienburg. Der Stadtrat der Einheitsgemeinde musste sich bei seiner jüngsten Sitzung damit befassen. Grund dafür: Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ soll eine Förderung zur Sanierung und zum Umbau des Gebäudes in der Franz-Hallström-Straße 3 beantragt werden.