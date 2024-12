Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis:

Abwasser in Aschersleben, das Geld abwirft, eine Goldene Kugel in Bernburg, die schon wieder geräumt wird, ein Projekt, das Demokratie lebt, tritt in Schönebeck in die nächste Phase ein: Im Ticker von Donnerstag, 5. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.24 Uhr: Der Ferienpark Plötzky ist in Pretzien vertreten – am Steinhafen.

Nun kam in der Politik Kritik auf, dass das Areal seit Jahren verwildere und vermülle. Worum es genau geht, erklären wir Ihnen hier.

Bernburg trennt bei den Hebesätzen

7.31 Uhr: Die Hebesätze für neue Grundsteuer in Bernburg sind fix: In der Saalestadt verändert sich ab dem kommenden Jahr die Steuerlast für Grundstückseigentümer.

Warum Wohngrundstücke und Gewerbeflächen künftig unterschiedlich behandelt werden, lesen Sie hier.

Einbrecher stehlen Gasflaschen aus Baumarkt

6.49 Uhr: Sachschaden von mindestens 5.000 Euro haben der Polizei noch unbekannte Täter angerichtet. Laut Bericht wurde der Einbruch in den Hellweg-Baumarkt in der Förderstedter Straße am Dienstagmorgen gemeldet.

Die Täter hatten sich wohl gegen 0.09 Uhr gewaltsam Zugang zum Baumarkt verschafft. Dabei beschädigten sie die gläserne Eingangstür. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden zwölf volle Gasflaschen mit elf Kilogramm gestohlen. Die restlichen Gegenstände im Markt blieben unberührt, berichtet die Polizei.

Beim Betreten des Marktes wurde die Alarmanlage ausgelöst, was die Täter offenbar von weiteren Diebstahlshandlungen abhielt.

Abwasser: Aschersleben investiert

5.53 Uhr: Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung in Aschersleben will laut Wirtschaftsplan mit einem Plus abschließen.

Gutes Geschäft: Das Klärwerk in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Für welche Investitionen ein Kredit aufgenommen werden soll, erklären wir Ihnen hier.

Das schnelle Ende für die Goldene Kugel

6.18 Uhr: Erst vor drei Monaten hat sich die Pflegegruppe Miacosa im einstigen Hotel „Goldene Kugel“ an der Wilhelmstraße in Bernburg niedergelassen.

Die Umzugswagen werden vor dem einstigen Seniorenheim „Goldene Kugel“ an der Wilhelmstraße in Bernburg beladen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Jetzt wird die Senioren-WG geräumt: Was die Gründe dafür sind, lesen Sie hier.

Demokratie leben geht weiter

5.53 Uhr: Die aktuelle Förderperiode für "Demokratie leben" mit vielen verschiedenen Projekten geht im Salzlandkreis zu Ende.

Demokratie lebt von Beteiligung. Auch wenn die aktuelle Förderperiode nun beendet ist, gibt es für die nächste bereits Ideen. (Foto: Stefan Demps)

Die nächsten Ideen für die neue Periode sind schon da und warten auf Umsetzung.