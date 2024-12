Aschersleben/MZ - Ein erster 3,3 Kilometer langer Teil der Südumfahrung von Aschersleben, der neuen B180, ist fertig. Er darf aber noch nicht genutzt werden. Doch eines der wichtigsten Bauvorhaben der Region startet nun in die entscheidende Phase. Noch in diesem Jahr konnte das Baurecht für die Einetalbrücke hergestellt werden. „Wir haben Himmel und Hölle dafür in Bewegung gesetzt“, lobt Sven Haller, Staatssekretär im Infrastruktur-Ministerium am Mittwoch bei einer Informationsveranstaltung alle Beteiligten.

