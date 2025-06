Nachdem bei einem Angriff zweier Hunde in Zeitz ein Chihuahua verletzt wurde, wird wieder über Wesenstest und Hundeführerschein gesprochen. Wo das eigentliche Problem liegt.

Zwei nicht angeleinte Hunde verletzen in Zeitz einen Chihuahua: Was PETA fordert und Hundehalter sagen

Beißattacke in Zeitz

Nach der Beißattacke in Zeitz macht die Tierrechtsorganisation Peta klare Forderungen auf.

Zeitz/MZ. - Nach der Beißattacke am Wochenende, als zwei Hunde einen Chihuahua angriffen und verletzten, werden in Zeitz gleich mehrere Dinge diskutiert: Es sind nicht nur als gefährlich eingestufte Hunde, die zubeißen. Ein Hundeführerschein könnte helfen, solche Probleme zu lösen. Die Leinenpflicht muss kontrolliert, Zuwiderhandlungen mit Strafe geahndet werden. „Man kann seine Hunde schließlich auf zwei eigens angelegten Hundewiesen in Zeitz laufen lassen“, sagte Susanne Fischer, „eine ist sogar unweit der Tröglitzer Straße.“