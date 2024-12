Die teils großen Schlaglöcher in der Straße Am Friedhof am Ortsrand sind nach den Regenfällen mit Wasser gefüllt.

Wilsleben/MZ - Wer die Familie Traut in Wilsleben besuchen will, der sollte besser zu Fuß kommen. Die teils großen Schlaglöcher in der Straße Am Friedhof am Ortsrand sind nach Regenfällen mit Wasser gefüllt. Wer um sie herum zirkelt, der ist früher über den Trinkwasser-Absteller der Familie neben der Fahrbahn gefahren. Nun haben sie ihn mit größeren Steinen vor dem Überfahren gesichert.