Bereits zum zweiten Mal binnen drei Tagen sind auf dem Schäferberg in Bernburg Fahrzeuge in Brand gesetzt worden. Das unternimmt nun die Polizei.

Bernburg/MZ. - Die Einwohner des Schäferberges im Bernburger Stadtteil Waldau kommen nicht zur Ruhe. Nachdem bereits in der Nacht zum Sonntag zwei Autos lichterloh in Flammen aufgegangen waren, rückte die Feuerwehr am späten Mittwochabend erneut in die Straße aus. Wieder brannten zwei Fahrzeuge. Wieder blieben nur noch die verkohlten Außenhüllen übrig.