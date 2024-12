Erst vor drei Monaten hat sich die Pflegegruppe Miacosa im einstigen Hotel „Goldene Kugel“ an der Wilhelmstraße in Bernburg niedergelassen. Jetzt wird die Senioren-WG geräumt - was die Gründe dafür sind.

Bernburg/MZ. - Verwunderte Blicke bei so manchen Passanten: Gleich mehrere Umzugswagen halten seit dieser Woche vor der Senioren-WG in der „Goldenen Kugel“ an der Wilhelmstraße in Bernburg.