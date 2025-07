Haupttorplatz in Leuna soll in Zukunft durch Videoüberwachung gesichert werden

Am Haupttorplatz sollen Kameras installiert werden.

Leuna/MZ. - Der Haupttorplatz in Leuna ist ein zentraler Ort, der das Leuna-Werk mit der Stadt verbindet. In Zukunft soll er durch Videoüberwachung gesichert werden. Dies hatte die Stadt vor etwa zwei Jahren beim Land beantragt. Die dafür benötigte Datenschutzfolgeabschätzung, die die Stadt bei einem Landesunternehmen in Auftrag gegeben hatte, liegt nun vor, wie Bürgermeister Michael Bedla (CDU) vergangene Woche im Stadtrat erklärte.