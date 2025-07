Selbsthilfekontaktstelle Saalekreis Neue Selbsthilfegruppe: Lauftreff für Menschen mit einer Angststörung

In Merseburg ist eine neue Selbsthilfegruppe in Gründung. Sie richtet sich an Menschen mit einer Angststörung. Was die Gründerin über ihre Erkrankung erzählt und wie sie helfen will.