Ex-Sportlehrerin Estel Huster leitet den Staffellauf beim Heimat- und Schützenfest in Klein Schierstedt, den es seit mehr als 30 Jahren gibt. Wer in diesem Jahr mitgemacht hat.

Auf dem Rollbrett geht es für die Teilnehmermannschaften beim Staffellauf in Klein Schierstedt ins Ziel.

Klein Schierstedt/MZ - Auf dem Platz vor der Firma Cargill in Klein Schierstedt sind Stationen mit Sportgeräten und Löschzubehör vorbereitet. „Stillgestanden! Wir begrüßen uns alle mit einem kräftigen Sport! Frei!“, ruft Estel Huster mit kräftiger Stimme. Die „Lahmen Halunken“ und die anderen Teams des Staffellaufes zum Heimat- und Schützenfest in Klein Schierstedt antworten am Vormittag des Fest-Samstags wie gewünscht.