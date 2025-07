Zulassungsstelle in Zeitz am Dienstag dicht

Die Kfz-Zulassungsstelle in Zeitz ist am Dienstag (8. Juli) dicht.

Zeitz/MZ - Die Kfz-Zulassungsstelle Zeitz ist von krankheitsbedingten Ausfällen betroffen und bleibt deshalb an diesem Dienstag, 8. Juli, geschlossen. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Weitere Einschränkungen für diese Woche seien in Zeitz noch nicht abschätzbar – Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, sich weiter zu informieren. Für die Kfz-Zulassungsstelle in Weißenfels stehe allerdings fest, dass sie in dieser Woche gleich ganz geschlossen bleibe. Auch dafür sind laut Kreis krankheitsbedingte Ausfälle verantwortlich. Die Sprechzeiten können nicht abgesichert werden, heißt es. Die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes in Naumburg hat regulär geöffnet und ist sowohl telefonisch als auch persönlich ohne Termin erreichbar, Kontakt über Telefon, 03445/73 15 10.

Die Führerscheinstellen des Straßenverkehrsamtes bleiben von den genannten Schließungen unberührt, teilt der Landkreis mit.