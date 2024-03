In Staßfurt tanzen die Männerballette um die Wette, in Bernburg wird auch ohne Hochwasser am Schutzring gebaut, in Schönebeck wollen Bürger eine echte Alternative für die Stadt sein: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 15. März 2024.

Die frischesten Nachrichten auf einen Blick

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 16. März 2024, warum der SC Magdeburg mit Starthilfe aus Cochstedt endgültig unschlagbar wird.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 18. März 2024:

Das ist neu am Montag:

7.08 Uhr: Auf den Straßen gibt es nichts zu schnuppern, sondern einige Sperrungen. In Staßfurt zum Beispiel: Da kommt es bei der Sanierung des Kreisverkehrs in der Salzwerkstraße in Staßfurt zu weiteren Einschränkungen. Wie der Salzlandkreis mitteilt, ist die Salzwerkstraße seit dem 14. März und noch bis 5. April vollgesperrt. Der Grund ist die Durchführung der Restarbeiten am Kreisverkehr. Die Umleitung: Staßfurt – L 72 – Neundorf – L 72 – K 1374 – Ilberstedt und umgekehrt.

Anwohner in Athensleben und Lust müssen weiter Geduld haben. Die Kreisstraße 1302, die die beiden Orte verbindet, ist seit dem 16. Oktober 2023 vollgesperrt und wird es auch weiterhin. Die ursprünglich bis 31. Januar angesetzte Vollsperrung wurde erneut verlängert und zwar nun bis zum 3. Mai.

In Staßfurt gibt es verschiedene Sperrungen aufgrund von Bauarbeiten. (Symbolfoto: Imago)

Die Straße war im Januar wegen des Hochwassers zwischenzeitlich geöffnet worden, damit die Athenslebener weiterhin ihren Ort erreichen können. Die Baustelle ruhte. Seit dem 22. Januar ist die Straße wieder vollgesperrt. Der Grund der Baustelle ist die Reparatur und Erneuerung eines Durchlasses. Umleitung: Lust – K 1302 – L 71 – Neustaßfurt – K 1303 – Staßfurt – L 73 – Hecklingen – K 1306 – Groß Börnecke und umgekehrt.

In Neundorf ist die Alte Güstener Straße auf Höhe der Einmündung zum Sportplatz seit dem 7. März halbseitig gesperrt. Die Einmündung zum Sportplatz ist dabei vollgesperrt. Die Sperrung soll noch bis zum 28. März gehen. Der Grund ist die Sanierung/Anschluss der Entwässerung am Straßenablauf.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Retro-Schnuppern auf der Schiene

6.42 Uhr: Eine ausgedehnte Schnupperfahrt mit dem Retro-Zug haben Zug-Enthusiasten am Sonnabend ab dem Bahnhof Aschersleben erleben können.

Die Diesellok zog den legendären Mitropa-Speisewagen durch den Salzlandkreis. (Foto: Frank Gehrmann)

Der Retroschnellzug aus den 80er-Jahren versetzte die Reisenden zusammen mit der passenden Diesellok der Baureihe 132/Ludmilla sowie einem Mitropa-Speisewagen von 1939 zurück in eine Zeit, in der Bahnfahren ein Reiseerlebnis war.

Wer ist das beste Männerballett?

6.14 Uhr: Trotz Fastenzeit, trotz lange nach Aschermittwoch: Am Sonnabend herrschte Feierstimmung bei der Landesmeisterschaft für Männerballette in Staßfurt.

Im Salzland Center waren auch die Staßfurter Gastgeber vom SCV mit einer Delegation dabei. (Foto: Volker Müller)

Allein deshalb war die Veranstaltung im Salzland Center in Staßfurt war schon ein voller Erfolg. Dabei ging es aber nicht nur um den Spaß an der Sache, sondern auch um Titel. Wer am Ende ganz vorne lag, lesen Sie hier.

Hochwasser: Der Schutzring in Bernburg schließt sich weiter

6.03 Uhr: Das Hochwasser ist weg, aber die Vorbereitungen für noch größere Ernstfälle laufen: Der Schutzring um Bernburgs Talstadt wächst weiter.

Mit einer 80 Tonnen schweren Ramme werden derzeit am ehemaligen Kammerhof die Bauteile für die Wehranalge zum Schutz gegen Hochwasser in die Erde gepresst. (Foto: Engelbert Pülicher)

Nach der Krumbholzallee laufen nun die Arbeiten an der Breiten Straße in Bernburg auf Hochtouren. Was dort entsteht und wann der Verkehr dort wieder rollen kann, erfahren Sie hier.

Eine Alternative zur Alternative - und vor allem für Schönebeck

5.58 Uhr: Eine Alternative? Eine für Schönebeck - und eine, die rein gar nichts mit jener Alternative zu tun hat, die heute AfD heißt? Das wären die gerne, die hinter einer neuen Gruppierung stecken: den Bürgern für Schönebeck.

Diese zwölf Frauen und Männer stehen für „Bürger für Schönebeck“, wollen zur Kommunalwahl antreten und sich wählen lassen. (Foto: Bürger für Schönebeck)

Die Liste hat sich gegründet und will sich zur Kommunalwahl im Juni stellen. Zwölf Frauen und Männer wollen in der Schönebecker Stadtpolitik mitmischen - und eine andere Alternative sein.