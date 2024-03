Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Als sich rund 70 Besucher am Freitagnachmittag in der Aula des Altbaus am Campus Technicus in Bernburg eingefunden hatten, musste Schulleiterin Christine Brauns bei der Begrüßung zugeben: „Bis vor wenigen Wochen hatte ich noch nie etwas vom Bernburger Bürgermord gehört.“ So erging es wahrscheinlich den meisten der Gäste, die gerade deshalb gern der Einladung von Bernburgs Heimatforscher Joachim Grossert, Stadtführer Joachim Hennecke und Historiker Olaf Böhlk gefolgt sind. Die Drei hatten zur Themenführung durch die Saalestadt eingeladen, um an die Gräueltat zu erinnern, die sich vor 175 Jahren, am 16. März 1849, zur Revolution in Deutschland mitten in Bernburg ereignet hat.