Altglasprobleme halten in der Region Bernburg weiter an. Wie die Bernburger Stadtverwaltung die aktuelle Lage einschätzt und zu wem sie Kontakt aufgenommen hat.

Brennpunkt Friedensallee - schon wieder sind die Altglascontainer voll, was die Stadt nun unternimmt

Müllentsorgung in Bernburg

Das Glas verteilt sich rings um den Containerplatz an der Friedensallee.

Bernburg/MZ. - Der Ärger um die Altglasentsorgung im Salzlandkreis geht in eine neue Runde. Und wieder ist dabei auch der Containerplatz an der Friedensallee in Bernburg betroffen. Seit Mitte vergangener Woche quillt der Weißglascontainer über.