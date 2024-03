Aschersleben/MZ - Die Polizei des Salzlandkreises sucht seit Sonntag, 17. März 2024, nach der 55-jährigen Bettina T. aus Aschersleben.

Die Vermisste verließ am Sonntag ihr gewohntes Lebensumfeld und ist seitdem nicht wieder dort eingetroffen. Angaben über den derzeitigen Aufenthaltsort können aktuell nicht gemacht werden. Die Vermisste leidet an einer diagnostizierten Krankheit und benötigt Medikamente. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer lebensbedrohlichen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Bettina T. machen? (Quelle: Polizei)

Die Vermisste ist 1,58 Meter groß, hat eine schlanke Figur und dunkelblonde, lange, lockige Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine graue Jacke und schwarze Lederlackschuhe.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sämtliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.