Ein Wasserschaden in Gottesgnaden wird zum Problem für Radtouristen, der Kiosk am Nienburger Freibad hat zwei neue Pächter, die Zahl der Fahrraddiebstähle im Salzlandkreis nimmt zu: Im Ticker von Mittwoch, 12. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live" heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 10. Juni 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm.

Mittwoch, 12. Juni 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

6.47 Uhr: Apropos Radfahren: Die Radfahrinitiative Aschersleben (RIA) lädt am Sonntag, 23. Juni, zu ihrer Tour „Der neue R1 und Staßfurts Geschichte“ ein. Neben dem Genießen der Landschaft steht die Fahrradfreundlichkeit der Region im Fokus. So soll eine alternative Strecke nach Winningen geprüft und der kürzlich ausgebaute R1 von Neu Königsaue in Richtung Staßfurt getestet werden.

In der Salzstadt angekommen, ist eine Führung durch den örtlichen Geschichtsverein organisiert. Im Anschluss geht es wieder zurück. Die Strecke ist 52 Kilometer lang und setzt aufgrund der 230 zu überwindenden Höhenmeter gute Kondition voraus, heißt es von der RIA. Start ist 10 Uhr am Kreisverkehr Magdeburger Straße in Aschersleben.

Keine Fahrradsaison: Wasserschaden im Saalehof

6.16 Uhr: Großer Wasserschaden im Saalehof in Gottesgnaden: 300 Kubikmeter flossen aus einem geplatzten Rohr durch das alte Gebäude.

Der Saalehof in Gottesgnaden bleibt in diesem Jahr für Radtouristen geschlossen. (Foto: Thomas Höfs)

Wie der Eigentümer versucht, die beliebte Übernachtungsstätte für Radfahrer wieder zu sanieren, und was das für die aktuelle Saison bedeutet, erfahren Sie hier.

Die Neuen im Kiosk am Nienburger Freibad

6.03 Uhr: Der Kiosk am Nienburger Freibad wird von neuen Pächtern betrieben.

Melanie Adler und Michael Schröder sind die neuen Kiosk-Pächter im Nienburger Schwimmbad. (Foto: Thomas Weißenborn)

Melanie Adler und Michael Schröder sind die Neuen. Was die Gäste erwarten dürfen, erzählen sie hier.

Mehr Fahrraddiebstähle: Diese Tipps gibt die Polizei

5.49 Uhr: Es gibt mehr Fahrraddiebstähle nehmen im Salzlandkreis. Das verzeichnet die Polizei verzeichnet.

Beim Polizeirevier Salzlandkreis registrierte man im Jahr 2023 649 Fahrraddiebstähle gegenüber 566 im 2022. Sie hat aber auch einige Tipps, wie man sein Fahrrad am besten gegen dreiste Diebe schützt.