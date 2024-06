SLK live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Es geht auch ohne Wahl. Ein 160. Geburtstag mit ganz viel Nachwuchs in Bernburg, ein Ferienpass, der nicht nur in Staßfurt gefragt ist, ein Prozess in Schönebeck um den Angriff eines Ehepaars auf eine Frau: Im Ticker von Dienstag, 11. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.