Im Rahmen des Arbeitseinsatzes wurden auch Bänke in Schackenthal abgeschliffen und neu gestrichen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schackenthal/MZ - In vielen Dörfern und Städten ist der Frühjahrsputz seit einigen Jahren ein fester Platz im Veranstaltungskalender der Ortschaften. In Schackenthal hatten nun am Sonnabend vor der Kommunalwahl der alte Ortschaftsrat und der Heimatverein gemeinsam zu einem Arbeitseinsatz eingeladen.