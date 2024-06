Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Als Pfarrer Karl Wilhelm Gottlieb Bastian vor 160 Jahren in Bernburg das St.-Johannis-Asyl für „gefallene Mädchen“ gründete, ahnte er wohl nicht, welchen Erfolgsweg seine Stiftung 1993 nach der Rückübertragung aus der DDR-Verstaatlichung in freie Trägerschaft nehmen würde. „Heute arbeiten 1.300 Mitarbeiter in knapp 100 Einrichtungen an 20 Orten in ganz Sachsen-Anhalt“, sagt Saskia Lotz, Sprecherin der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis, nicht ohne Stolz. Das war Grund genug, am Sonntag das alljährliche Stiftungsfest zum runden Geburtstag unter dem Motto „160 Jahre bilden, begleiten und bewegen“ an jenem Ort an der Bernburger Brunnenstraße zu feiern, wo damals alles begann.