Aschersleben/MZ - Die elf Ortsteile der Stadt Aschersleben haben neu gewählte Ortschaftsräte. Am Sonntag waren die Drohndorfer, Frecklebener, Groß Schierstedter, Klein Schierstedter, Mehringer, Neu Königsauer, Schackenthaler, Schackstedter, Westdorfer, Wilslebener und Winninger dazu aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

Die Wahlbeteiligung in den Ortsteilen lag teilweise weit über 50 Prozent. Mit 78,0 Prozent Wahlbeteiligung waren die Wilslebener die fleißigsten Wähler, gefolgt von Westdorf (75,6 Prozent), Drohndorf (72,3 Prozent), Mehringen (71,5 Prozent) und Freckleben (71,4 Prozent). Die geringste Wahlbeteiligung ist mit immerhin noch 57,2 Prozent aus Neu Königsaue gemeldet worden.

Die Ortschaftsräte in den Ascherslebener Ortsteilen. (Grafik: MZ)

Nur fünf statt sieben

Wie beim Ascherslebener Stadtrat, können auch in einem Ortsteil nicht alle Mandate vergeben werden – nämlich in Westdorf, wo CDU-Mann Ronny Küster so viele Stimmen erhalten hat, dass ihm theoretisch mehr als ein Platz zustehen würde. Weil das natürlich nicht geht, fallen die Plätze weg und der Rat in Westdorf besteht nur aus fünf statt aus sieben Mitgliedern.

Aus ihren Reihen heraus müssen die neu gewählten Ortschaftsräte dann ihren Ortsbürgermeister bestimmen. Fest steht bereits, dass die bisherigen Ortsbürgermeister in Groß Schierstedt, Mehringen, Schackenthal, Schackstedt und Westdorf nicht weitermachen.

Nur zwei Bewerber in Schackstedt

Und in Schackstedt, da sind die Bürger im Herbst erneut, zur Wahl aufgerufen. Grund ist, dass sich nur zwei Kandidaten für den Ortschaftsrat gefunden hatten. Das reicht aber nicht, um beschlussfähig zu sein. Denn eigentlich besteht der Rat in Schackstedt aus fünf Mitgliedern.

Die zwei Bewerber – Irene Bilkenroth und Christoph Martin – sind zwar gewählt, jedoch ist der alte Ortschaftsrat in seiner ursprünglichen Besetzung bis zur Ergänzungswahl weiter tätig. Sollten sich dort keine weiteren Bewerber finden, wird einer der jetzigen zwei Bewerber als Ortsvorsteher fungieren. Beschlüsse kann die Ortschaft Schackstedt jedoch dann nicht fassen, heißt es aus der Stadtverwaltung.