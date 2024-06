In der Roschwitzer Straße ist es am Mittwochmorgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Bernburg/mz. - In der Roschwitzer Straße in Bernburg ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem gleich sechs Fahrzeuge beschädigt worden sind. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 54-jährige Fahrzeugführerin mit einem Pkw die Roschwitzer Straße in Richtung Louis-Braille-Platz. Auf Höhe der Hausnummer 39 rammte die Frau aus ungeklärter Ursache einen rechts geparkten Pkw und löste eine Kettenreaktion aus, bei der noch weitere vier Fahrzeuge beschädigt wurden.