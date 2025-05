Einsatz für die Feuerwehr Balkon steht in Flammen: Feuerwehr löscht Brand am Bernburger Puschkinweg

54 Kameraden sind am Freitagnachmittag zu einem Einsatz am Bernburger Puschkinweg ausgerückt, wo ein Balkon in Vollbrand stand. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.