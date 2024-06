Neuer Bootsanleger an der Saale in Bernburg schwebt ein

Der erste Bootsanleger auf der Saale in Bernburg ist nun angeliefert und zusammengesetzt worden.

Bernburg/MZ. - Auf diesen Moment dürften viele Wassertouristen in und um Bernburg schon lange gewartet haben. Am Mittwoch ist nun der neue, 70 Meter lange Bootsanleger am Saaleufer nahe der Töpferwiese angeliefert worden.