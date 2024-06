Aschersleben/MZ - Holger Zufelde ist fassungslos. Dreiste Diebe haben am Wochenende – in der Nacht zum Sonnabend – sämtliches Werkzeug aus dem Ascherslebener Zoo gestohlen. „Kreissägen, Erdbohrer, die ganzen Schlüsselkästen“, nennt Zufelde, der in der Zooleitung arbeitet, nur einige Beispiele.

Am Montag habe er den ganzen Tag gebraucht, um für die Polizei „eine Riesenliste“ zusammenzustellen, mit allen Dingen, die nun fehlen. „Und ständig kommt noch etwas dazu.“ Den entstandenen Schaden bezeichnet der stellvertretende Zoochef als immens. „Zwischen 10- und 15.000 Euro werden es sein.“ Was Zufelde aber noch weitaus mehr ärgert: „Wir haben jetzt nichts mehr zum Arbeiten.“ Anstehende Projekte, von denen es einige auf dem Zooareal gibt, könnten ohne das Werkzeug nicht umgesetzt werden. „Uns einfach so für über 10.000 Euro neue Sachen kaufen, das geht ja nicht“, meint der Zoo-Mitarbeiter.

Dreistes Vorgehen

Auch über das freche Vorgehen der Täter zeigt sich Holger Zufelde entsetzt. „Sie haben von innen und außen eine Leiter am Zaun angestellt und das Werkzeug mit unserer Schubkarre hin- und hergefahren und dann verladen.“ Mit ihrem Auto haben sie dafür in eine Sackgasse fahren müssen. „Da hätte ja jederzeit von vorn ein Polizeiauto kommen können“, schüttelt er den Kopf und sagt: „Diese Skrupellosigkeit!“ Zudem habe es genau am Freitagabend mit der „Dreamnight“ eine Veranstaltung im Zoo gegeben. „Genau danach muss es wohl passiert sein.“

Erst kurz zuvor war der Zoo bereits Opfer von Dieben geworden, die neun Zaunfelder entwendet hatten. „Zum Glück hatten wir da noch Ersatz, so dass wir gleich wieder neue montieren konnten.“ Doch die nächtlichen Raubzüge gehen eindeutig auf Kosten der Allgemeinheit und stellen die Einrichtung vor große Herausforderungen.

Zeugen gesucht

Im aktuellen Fall hat die Polizei die Spuren übrigens bereits gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Auch nach Zeugen wird gesucht. Wer also in der Nacht zum Sonnabend etwas bemerkt hat, eventuell ein Fahrzeug in der Nähe des Zoo-Wirtschaftshofes entdecken konnte, oder wem gerade diverse Werkzeuge angeboten werden, der sollte sich an die Polizei im Salzlandkreis wenden, die Hinweise – auch telefonisch unter der 03471/37 90 – entgegennimmt.