Das ist neu am Freitag:

7.32 Uhr: Am Samstag, 7. September, gastiert das Kabarett Theater Distel Berlin ab 19.30 Uhr mit dem Programm „Wer hat an der Welt gedreht?“ im Bernburger Theater.

Worum es geht? In der Ankündigung heißt es: Zeitenwende – von mir aus. Aber wohin und in welche Richtung? Quo vadis Ampel? Quo vadis Heizkosten? Quo vadis Welt? Wir haben immer gedacht, nur die Marktwirtschaft kann uns retten. Heute wissen wir, dass wir in keinem Rettungsboot gondeln, sondern auf der Titanic.

Am 7. September gastiert das Kabarett Theater Distel Berlin ab 19.30 Uhr mit dem Programm „Wer hat an der Welt gedreht?“ im Bernburger Theater. (Foto: Theater)

Und vor uns der Eisberg... aber wenn wir Schwein haben, ist der Klimawandel schneller als wir. Dabei lief doch alles so gut: Deutschland war immer auf der Sonnenseite der Globalisierung!

Kartenverkauf im Metropol, Schlossstraße 20 in Bernburg, Telefon 03471/347940; Stadtinformation, Lindenplatz 9, in Bernburg, Telefon 03471/3469311 und unter www.theater-bernburg.de

Freibäder rund um Bernburg gehen in Verlängerung

7.04 Uhr: Mehrere Freibäder reagieren auf die anhaltende Hitze und gehen in die Verlängerung.

Der Badespaß im Erlebnisbad „Saaleperle“ geht in die Verlängerung. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was sich für Badegäste in den Bädern rund um Bernburg ab der kommenden Woche ändert, erfahren Sie hier.

Sperrung an der Kreuzung

6.43 Uhr: Die Sperrung ist vorbereitet: Ab Montag, 2. September, kommt es im Bereich der Kreuzung Magdeburger Straße/Hellgraben zu Verkehrseinschränkungen. Als Grund werden Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten der Fahrbahn angegeben.

Die Sperrung in Aschcrsleben kann kommen, die Ampeln dafür stehen schon. (Foto: Frank Gehrmann)

Eine Umleitung wird eingerichtet. Stadteinwärts geht es dann über die Klopstockstraße, Keplerstraße und Staßfurter Höhe, stadtauswärts über die Geschwister-Scholl-Straße, Staßfurter Höhe, Keplerstraße und Klopstockstraße. Die Bauarbeiten und somit auch die Sperrung sollen bis zum 31. Oktober andauern.

ChatGPT, die Owamboziege und Staßfurt

6.22 Uhr: Die Künstliche Intelligenz liegt uns am Herzen - und sie unterhält uns prächtig. Auch im zweiten Teil des zweiten Anlaufs produziert sie über Staßfurt zum Beispiel reichlich Halbwahrheiten.

Die Owamboziege ist einer der Hingucker im Staßfurter Tiergarten, den auch Chat GPT kennt. (Foto: Enrico Joo)

Wir sind jedoch generös und registrieren: Sie macht auch Fortschritte. Wo genau und was das mit einer Ziege zu tun hat, verraten wir Ihnen hier.

Milan macht Mahd unmöglich

6.14 Uhr: In Waldau liegt ein riesiger Erdhaufen mitten in der Saale-Flutmulde.

Erdaushub von den Arbeiten am Hochwasserschutzring in der Talstadt lagert seit mehr als einem Jahr mitten in der Saale-Flutmulde auf dem Waldauer Anger. (Foto: Torsten Adam)

Was mit ihm passieren soll und was die Stadtverwaltung zur vernachlässigten Grünpflege rund um den Anger sagt, lesen Sie hier.

Wer arbeitet noch zu Hause für Schönebecker Firmen?

Bei allem Schlechten, was die Corona-Pandemie gebracht hat, so hat sie auch eine Sache massiv befeuert: das Arbeiten im Homeoffice. Welche Rolle spielt Homeoffice heute bei Unternehmen in Schönebeck?

ährend der Pandemie arbeiteten viele Menschen im Homeoffice - auch in Schönebeck. Ist das immer noch so? (Foto: stock.adobe.com)

Unsere Nachfrage zeigt: Es ist nicht verschwunden und spielt eine viel größere Rolle als früher. Welche genau, das ist aber von Fall zu Fall, von Job zu Job und von Firma zu Firma unterschiedlich.