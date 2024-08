In Zukunft könnte an den „6 Steinen“ noch eine Informationstafel aufgestellt werden.

Ilberstedt/MZ. - Es gibt wohl kaum jemanden, der den Wipperradweg in und um Ilberstedt so gut kennt wie Kurt Kuchinke. So oft war der begeisterte Radfahrer schon auf diesem Weg unterwegs. Daher fällt ihm aber auch auf, wenn der Weg irgendwo kaputt oder ungepflegt ist. Auch könnte er an der ein oder anderen Stelle besser beschildert sein, findet er. Er vermisst beispielsweise einen Hinweis auf die Ilberstedter Ortsteile Cölbigk und Bullenstedt oder eine Warnung vor einer scharfen S-Kurve zwischen Ilberstedt und Aderstedt.