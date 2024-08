Bevor ein Pkw in Flammen aufgeht, stand er dort mit eingeschlagener Seitenscheibe. Was die Behörden unternahmen, nachdem ein Passant den Fall gemeldet hatte, was zum Halter bekannt ist und wohin das Wrack verschwunden ist.

Bernburg/MZ. - Der Pkw, der in der Nacht zum Montag auf dem Bernburger Hagebau-Parkplatz in Flammen aufgegangen ist, stand dort schon mehrere Monate. Passant Jürgen Dittmar hatte bereits am 15. Juni die Polizei alarmiert, weil an dem Wagen eine Seitenscheibe eingeschlagen war. Eine Funkstreifenwagenbesatzung schaute nach kurzer Zeit vorbei und nahm eine Anzeige auf.