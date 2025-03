SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Bernburger Schüler spielen „Biedermann und die Brandstifter“, in Barby sammelt eine Frau im Bär für viele gute Zwecke, in Egeln schwelgen ganz spezielle Fahrzeug-Fans in ostalgischen Erinnerungen: Im Ticker von Donnerstag, 6. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.