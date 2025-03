Aschersleben/MZ - Die Geburt eines Kindes ist ein wunderbares Erlebnis – bringt aber auch viele Fragen und Herausforderungen mit sich. Sei es in organisatorischen, sozialen oder finanziellen Angelegenheiten.

Um junge Familien während der Schwangerschaft und den ersten Lebensmonaten bestmöglich zu unterstützen, stehen ihnen am Ameos-Klinikum Aschersleben ab sofort zwei Babylotsinnen zur Seite. Sie helfen (werdenden) Eltern bei Bedarf dabei, sich im vielfältigen Angebot an Hilfs- und Beratungsleistungen in der Region zurechtzufinden und schnell die richtige Unterstützung zu erhalten, erklärt der Klinikbetreiber in einer Pressemitteilung.

Praktische Fragen

„Häufig geht es um ganz praktische Dinge: Wie lässt sich der Alltag mit einem Baby gut organisieren? Wo finde ich eine Hebamme für die Nachbetreuung? Welche Behördengänge sind nötig, um Elterngeld, Kindergeld oder die Vaterschaftsanerkennung zu beantragen?“, zählt Babylotsin Bettina Grimm auf. „Auch Fragen zur medizinischen Versorgung, zur Wahl einer Kinderarztpraxis oder zu Angeboten der Frühförderung gehören dazu. Ebenso können finanzielle Sorgen, gesundheitliche Belastungen oder Herausforderungen als Alleinerziehende thematisiert werden.“

Die Sozialarbeiterin kann bereits auf langjährige Erfahrung in der sozialpädagogischen Familienhilfe und im Kliniksozialdienst zurückblicken. Gemeinsam mit Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Lisa Zacher bildet sie das Babylotsinnen-Team in Aschersleben.

Gut vernetzt

Als Teil des Netzwerks Kinderschutz und Frühe Hilfen im Salzlandkreis sei das Klinikum eng mit weiteren Akteuren aus Gesundheits- und Sozialbereich vernetzt, heißt es in der Mitteilung. Dazu zählen etwa Erziehungs- und Familienberatungsstellen, Frühfördereinrichtungen, Arztpraxen, Hebammen und Behörden.

Pflegedirektor Heiko Rabe unterstreicht die Bedeutung des Programms: „Unsere speziell geschulten Babylotsinnen sind eine wertvolle Ergänzung zu unserem geburtshilflichen Team. Sie entlasten die Hebammen und Pflegekräfte, indem sie Familien gezielt bei ihren individuellen Anliegen unterstützen.“