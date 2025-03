Weil er dem Überholmanöver zwischen zwei Lkw nicht länger zusehen wollte, landete ein Autofahrer vor dem Amtsgericht in Bernburg. Er hatte auf der A 14 rechts auf der Standspur überholt. Was im Prozess jetzt rausgekommen ist.

Wenn Lastwagen auf der Autobahn überholen, kann das Autofahrer schon mal zur Weißglut bringen. In Bernburg landete so ein Fall vor Gericht.

Bernburg/mz. - Er hatte mit seinen Kollegen die ganze Woche auf Montage in Amstelveen (Niederlande) geschuftet. Und wollte am 20. Juni 2024 so schnell wie möglich nach Hause zu seiner Frau und seinen beiden 17-jährigen Zwillingen in Frohburg.