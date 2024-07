Sein neues, ganz besonderes Porzellan begeistert den Heimatverein in Ilberstedt, die Gleise zum Eisenwerk in Calbe sind längst Geschichte, ein junger Storch erkundet ganz Frose: Im Ticker von Dienstag, 23. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 22. Juli 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 23. Juli 2024.

Das ist neu am Dienstag:

6.41 Uhr: Die #StolenMemories-Ausstellung macht Station in Aschersleben. Das Format, das anlässlich der Jüdischen Kulturtage gastiert, will aufklären, erinnern und persönlichen Besitz, der damals KZ-Häftlingen abgenommen wurde, zurück in deren Familien bringen.

Die Ausstellung, die in einem Überseecontainer von Ort zu Ort reist, kann vom 3. bis 22. Oktober täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr auf dem Markt besichtigt werden.

Eine ganz besondere Tasse

6.25 Uhr: Der Ilberstedter Heimatverein kann dank eines Spenders Porzellan mit Ansichten der Domäne bei einer Auktion erwerben.

Rolf (von links) und Nicole Rieken übergeben das Porzellan ganz offiziell an Eveline und Roland Halang vom Heimatverein. (Foto: Susanne Schlaikier)

Wie es dazu kam und welcher Preis gezahlt wurde: Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Gleise mit Geschichte

6.09 Uhr: Ein Ausflug in die Geschichte: Der Bau des Eisenwerkes in Calbe bedeutete für die Saalestadt einen erheblichen Konjunkturaufschwung.

Die Reste des ehemaligen Anschlussgleises von der Hauptstrecke zur Firma VEB Förderanlagen Calbe. (Foto: Thomas Linßner)

Viele Beschäftigte kamen mit der Eisenbahn. Es gab einen Haltepunkt, an den sich heute kaum noch jemand erinnert. Wir schon - und zwar hier.

Ein Jungstorch erkundet Frose

5.56 Uhr: Ganz Frose ist aus dem Häuschen ob des ungewöhnlichen Spaziergängers, der gerade durch den gesamten Ort schreitet: Den vier Jungstörchen, die bereits ihre Flügel ausprobieren, ist es offenbar zu eng auf ihrem Schornstein geworden, so dass einer heruntergefallen ist. Der ist aber glücklicherweise unverletzt.

Einen Jungstorch auf Wanderschaft beobachtete Hobbyfotograf Paul Bertrams. (Foto: Paul Bertrams)

Hobby-Fotograf Paul Bertrams hat das neugierige Tier schon an der Kirche, dem Platz der Begegnung und sogar an der Sparkasse gesichtet. „Aber ohne Kreditkarte hat er natürlich nichts gekriegt“, scherzt Bertrams. „Er ist ein bisschen zu früh raus. Vielleicht hat ihn eine Windböe erfasst“, vermutet der Ascherslebener Ornithologe Uwe Nielitz.

Denn anfangs würden die Jungstörche das Fliegen auf ihrem Horst üben, sich ein wenig in die Luft erheben und wieder landen. Doch da das Tier gesund sei und auch noch Kontakt zu seinen Eltern habe, ist sein Rat: „Einfach in Ruhe lassen!“