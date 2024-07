Kritik am Schutz vor neuer Flut Warum Bernburg sich beim Hochwasserschutz im Recht sieht

Nicht alle sind begeistert von den Maßnahmen für den Hochwasserschutz in Bernburg. Anwohner Klaus-Jürgen Noah zum Beispiel kritisiert das, was an der Solbadstraße gebaut wurde. Wie die Stadtverwaltung ihre Entscheidungen verteidigt.