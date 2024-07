Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 19. Juli 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 20. Juli, was Schönebeck mit der Berliner Fashion Week zu tun hat.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 22. Juli 2024.

Das ist neu am Montag:

7.14 Uhr: Möchte Aschersleben wirklich den Sachsen-Anhalt-Tag 2028? Die überraschende Nachricht der Vize-Regierungssprecherin hat die Stadt bisher auf Nachfrage noch nicht bestätigt.

Aus dem Ascherslebener Rathaus gab es keine konkreten Aussagen zu einer Bewerbung auf die Ausrichtung des Sachsen-Anhalt-Tages 2028. In Vertretung von Stadtsprecherin Judith Franz antwortete Stadtmarketing-Leiter Maximilian Schuck, dass es nähere Informationen gibt, wenn „Herr Amme aus dem Urlaub zurück ist und eine entsprechende Abstimmung dazu im Haus stattgefunden hat.“

Der Sachsen-Anhalt-Tag ist das offizielle Fest des Landes und findet regelmäßig seit 1996 – damals zuerst in Bernburg – in unterschiedlichen Städten statt. Aschersleben war bereits im Jahr 2004 Ausrichter und hält bis heute den Rekord der meisten Mitwirkenden an der Veranstaltung.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

A 36 bei Hoym war nach Unfall gesperrt

6.47 Uhr: Eine knappe Stunde lang war die A36 am Sonnabendmittag gesperrt, nachdem zwei Pkw miteinander kollidiert waren. Nach Feuerwehrinformationen wurden dabei zwei Personen verletzt. Obwohl sich der Unfall direkt an der Anschlussstelle „Hoym“ ereignete, war es die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben, die zum Einsatz ausrückte.

Mit 18 Kameraden und drei Fahrzeugen wurden in erster Linie Gefahrenstoffe aufgefangen und das Brandrisiko minimiert. Die anschließende Reinigung der Fahrbahn übernahm eine Spezialfirma, ehe die A36 wieder freigegeben werden konnte.

Dramatischer Fachkräftemangel im Salzlandkreis

6.26 Uhr: Die frühere Chefin der Agentur für Arbeit Bernburg, Anja Huth, führt jetzt die fusionierte Agentur Sachsen-Anhalt West. Sie und ihr Kollege Jean Lehmann wissen, dass vor allem der im Salzlandkreis bereits akute Fachkräftemangel sie besonders beschäftigen wird.

Anja Huth und Jean Lehmann bilden das neue Duo an der Spitze der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West. (Foto: Frank Klemmer)

Im Interview berichten sie, warum die Situation beim Fachkräftemangel gerade im Salzlandkreis besonders dramatisch werden könnte. Und sie erklären, wie Ärzte aus Mexiko und Jordanien, brasilianische Pflegekräfte und Elektronik-Azubis aus El Salvador ein Teil der Lösung werden könnten.

B 81 bei Egeln-Nord bleibt bis September eine Baustelle

6.13 Uhr: Das Land Sachsen-Anhalt lässt die Fahrbahn der Bundesstraße auf dem rund fünfeinhalb Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Egeln-Nord und Altenweddingen für rund 2,5 Millionen Euro umfassend sanieren.

Die Fahrbahn der Bundesstraße 81 wird zwischen den Anschlussstellen Egeln-Nord und Altenweddingen saniert. (Foto: René Kiel)

Wieso das keine Lösung für die Brücken auf der Strecke, die im Norden den Salzlandkreis streift, ist und was aus dem vierspurigen Ausbau wird, erfahren Sie hier.

Die Hochschule, die Studenten und das Begrüßungsgeld

5.47 Uhr: Lohnt sich die Hochschule Anhalt für Bernburg? Um die eigenen Zuweisungen vom Land zu erhöhen, wirbt die Stadt auf dem Hochschul-Campus mit einem Begrüßungsgeld für die Hauptwohnsitz-Anmeldung.

100 Euro gibt es für Studenten der Hochschule Anhalt von der Stadt, wenn sie ihren Hauptwohnsitz in Bernburg anmelden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bisher greifen allerdings nur wenige Studenten zu. Ursprünglich sollten 250 Studenten jährlich die 100 Euro in Anspruch nehmen. Tatsächlich waren es in den vergangenen fünf Jahren aber insgesamt gerade einmal 267.