Rekordbesuch und drei Rettungseinsätze in der „Saaleperle“. BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka appelliert an Eltern.

Im Erlebnisbad "Saaleperle" mussten die Schwimmmeister am Wochenende drei Kinder aus dem tiefen Wasser retten, die nicht schwimmen konnten.

Bernburg/MZ. - Bernburg hat das bislang heißeste Wochenende dieses Sommers erlebt. An der Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Stadtteil Strenzfeld kletterte die Temperatur am Sonnabend auf 31,9 Grad Celsius und am Sonntag sogar auf 33,8 Grad Celsius.